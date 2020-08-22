Россияне рассказали, где провели лето

Менее половины российских туристов, опрошенных сервисом для планирования путешествий, смогли в этом году съездить в отпуск, сообщает OneTwoTrip.

В исследовании приняли участие 1 379 человек. В путешествие в этом году успели съездить только 44 процента респондентов, остальные провели лето дома или на даче. При этом 49,4 процента отметили, что собираются отправиться в поездку осенью или зимой, а 21,2 процента — в следующем году. 24,4 процента пока не определились с планами на отдых, а 4,9 процента — точно уверены, что никуда не поедут.

Россияне, которые не собираются в отпуск до конца года, в основном просто не могут себе его позволить с финансовой точки зрения — такой вариант выбрали 70 процентов опрошенных. Четверть респондентов приняли решение остаться дома, так как они опасаются за свое здоровье из-за коронавируса. Еще 15 процентов — отметили, что пока не имеют возможности поехать туда, куда хотят. Каждому десятому не дают путешествовать работа или учеба, и столько же вообще не решили, куда хотели бы попасть. Еще пять процентов респондентов просто не хотят пока отдыхать.

Большинство опрошенных (51,2 процента), которые планируют путешествия, будут выбирать направления по России, 30,6 процента — хотели бы поехать за границу, а остальные — еще не определились.

При этом больше половины россиян (62,3 процента) признаются, что в поездках будут экономить. Остальные или пока не решили, нужно ли ограничивать бюджет, или могут позволить себе не считать деньги.

Экономить туристы планируют на билетах — искать более дешевые варианты, на развлечениях и на жилье. Также респонденты отмечали, что будут, например, питаться дома, а не в ресторанах, или пользоваться общественным транспортом вместо аренды автомобиля. Некоторые же просто сократят продолжительность отпуска и таким образом потратят меньше.

Большинство из тех, кто отправится в путешествие, воспользуются самолетом (66 процентов). Второй по популярности вид транспорта сейчас — поезд, на третьем месте — личный автомобиль.