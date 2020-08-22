Российские авиакомпании снизили цены на билеты

На внутренних рейсах в России произошло падение цен на билеты почти в два раза, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

К такому выводу пришли в издании после того, как журналисты сравнили стоимость самых доступных авиабилетов с вылетом из Москвы в 15 российских городов, рейсы в которые пользуются самой большой популярностью.

Как оказалось, билеты с сентября по октябрь стоят гораздо дешевле, чем в начале лета. Это оказалось весьма примечательным, т.к. в обычной ситуации стоимость билетов растёт ближе к дате вылета.

По мнению экспертов, причиной удешевления могло стать традиционное падение спроса на авиаперевозки осенью. Отложенный спрос на отдых внутри России, который был отложен из-за пандемии, как отмечают эксперты, уже удовлетворён.

Ранее стало известно о том, что для россиян открыла въезд Киргизия.