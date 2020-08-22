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Российские авиакомпании заметно снизили цены на билеты 

Deita.ru 2 часа назад
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Фото: Deita.ru
На внутренних рейсах в России произошло падение цен на билеты почти в два раза, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».
К такому выводу пришли в издании после того, как журналисты сравнили стоимость самых доступных авиабилетов с вылетом из Москвы в 15 российских городов, рейсы в которые пользуются самой большой популярностью.
Как оказалось, билеты с сентября по октябрь стоят гораздо дешевле, чем в начале лета. Это оказалось весьма примечательным, т.к. в обычной ситуации стоимость билетов растёт ближе к дате вылета.
По мнению экспертов, причиной удешевления могло стать традиционное падение спроса на авиаперевозки осенью. Отложенный спрос на отдых внутри России, который был отложен из-за пандемии, как отмечают эксперты, уже удовлетворён.
Ранее стало известно о том, что для россиян открыла въезд Киргизия.
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Новости путешествий , Ведомости , РИА "Дейта"
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