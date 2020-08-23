Какой путь проходит чемодан в аэропорту

Современные авиакомпании предоставляют нам все необходимые условия для комфортного перелета. В том числе, возможность выбирать, хотим ли мы взять с собой в поездку чемодан или ограничимся ручной кладью. Если мы отдаем предпочтение в пользу первого варианта, то багаж придется отдать сотрудникам аэропорта, чтобы получить его лишь по прибытию. Какой же путь проходят наши чемоданы, расскажет «Рамблер».

Прежде всего, перед посадкой на рейс пассажирам необходимо зарегистрировать багаж. Люди кладут чемодан на ленту, где его взвешивают. В случае, если его вес соответствует норме допустимых килограммов, на чемодан клеят бирку, после чего он уезжает. Именно в этот момент пассажиры видят его в последний раз до момента прибытия.

Далее, после регистрации, сумки отправляются на тщательный досмотр. Эта процедура является обязательной во всех аэропортах мира. Как же происходит этот процесс?

Сначала весь багаж сканируют. При обнаружении подозрительных предметов, чемодан снимают с ленты и досматривают вручную. В таком случае на сумку будет повешена дополнительная бирка или наклейка, которая проинформирует вас о том, что ваши вещи досматривали более тщательно.

В некоторых аэропортах весь багаж проходит еще одну проверку с помощью специально обученных собакам. Животные ищут запрещенные препараты, взрывчатые вещества и даже продукты запрещенные к перевозке питания.

Следующим этапом является сортировка, где специальный считыватель сканирует информацию с первой бирки, приклеенной при регистрации, и транспортирует чемодан в нужный контейнер, чтобы он попал на соответствующий рейс.

После этого багаж готов к погрузке. Грузики вручную загружают чемоданы в большую телегу. К слову, именно по этой причине авиакомпании устанавливают строгие правила к весу каждой единицы багажа. Поэтому не стоит халатно относиться к правилам перевозки багажа, ведь в аэропортах работают люди, которые на своей спине ощущают каждый килограмм перевеса. В конце концов, когда тележка полностью загружена, ее отправляют к самолету, где чемоданы начинают загружать на борт.

Соответственно, после посадки воздушного судна процедура происходит в обратном порядке. Багаж выгружают из тележки на ленту, а далее отправляют в нужном направлении. Если эта точка стала конечным пунктом назначения путешественника, то он сможет получить свой чемодан в зоне прилета. Если же это всего-навсего пересадка, то багаж либо отправят в хранилище, либо сразу на следующий рейс в случае, если между рейсами небольшой перерыв.