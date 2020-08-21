Отдыхающие на курорте РФ пожаловались на кучи мусора

Об этом сообщает «Крым 24».

По данным телеканала, в центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, там стоит неприятный запах, роятся насекомые, а процедуры по дезинфекции проводятся редко.

«Мы там вообще, первый день, когда вышли. Я говорю: "Что это такое? Огромные кучи мусора!"» — пожаловалась туристка из Москвы Надежда Петушкова. В свою очередь путешественник из Ростова-на-Дону Денис Бабаев заявил, что каждый день на отдыхе проходит как квест — «куда выбросить мусор».

Отмечается, что в курортный сезон, согласно законодательству, абонентскую плату за вывоз мусора должны предоставлять частные гостиницы и мини-отели Ялты, однако требования выполняют далеко не все объекты размещения.

«Из-за возросшей нагрузки и не поступивших денег, коммунальщики не могут установить новые урны и контейнеры, которые уже закупили», — указано в тексте. При этом число отдыхающих на курорте только увеличивается.