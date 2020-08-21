Перелеты на самолетах являются неотъемлемой частью нашей жизни, ведь это один из самых доступных и быстрых способов передвижения. Но задумывались ли вы хоть раз, какую серьезную угрозу для воздушных судов представляют птицы? Причем не только во время полета, но и на взлетно-посадочной полосе. «Рамблер» расскажет, как аэропорты справляются с этой проблемой.

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что в гражданской авиации столкновение с пернатыми не редкость. Ежегодно из-за таких происшествий мировые компании теряют более 1 миллиарда долларов в год.

Птицы пробивают стекла кабины, оставляют вмятины на корпусе. Однако по статистике, 51% столкновений приходится именно на двигатель. Турбины спереди работают как огромный пылесос, и птицу, оказавшуюся на их пути, затягивает. Если пернатое попадает в мотор, может выйти из строя двигатель. Конечно, самолет по этой причине не упадет, так как в нем есть несколько запасных двигателей, но это все равно нанесет серьезный урон воздушному судну.