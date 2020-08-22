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Туристам начали доплачивать за туры по России 

TourDom и ещё 2 35 минут назад
Туристам начали доплачивать за туры по России
Фото: TourDom
Туроператоры, чьи предложения задействованы в программе кешбэка за туры по России, поделились с порталом TourDom.ru предварительными результатами первого дня реализации этого инициированного государством проекта.
Как рассказали в Библио-Глобусе, в топе спроса у клиентов турпакеты в рамках программы кешбэка в Сочи и Крым, а также лечебные туры в санатории Саратовской области. Средний чек составил 60 тыс. руб.
Черноморские курорты, несмотря на то что возврат части стоимости за их бронирование предусмотрен только на заезды с 1 октября по 20 декабря, в лидерах продаж и у других туроператоров. Так, у АЛЕАНа на Сочи и Анапу пришлось около 50% всех покупок в первый день действия программы, на Крым — примерно 20%. Кроме того, спросом пользовалось санаторно-курортное лечение в Кавминводах Калининградской области, Белокурихе, география бронирований расширилась за счет здравниц Средней полосы России, Урала и Сибири.

«Средняя стоимость туров составила 50 тыс. руб., соответственно, кешбэк, который получат туристы — 10 тыс. руб.», — поделились в компании. У «Интуриста» средний чек чуть ниже — 40 тыс. руб.

«Мы включили в линейку предложений большой ассортимент экскурсионных туров — в Санкт-Петербург, Калининград, Карелию. На них пришлось примерно 60% продаж, а так как продолжительность таких поездок обычно меньше, чем на пляжные курорты, то и стоят они подешевле. Доля Сочи и Крыма в реализации составила около 40%», — пояснил исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

«Мы были готовы к интересу агентов и туристов, но их активность уже в первый день программы и количество броней стали приятной неожиданностью», — рассказала порталу TourDom.ru руководитель отдела рекламы «ВЕДИ ГРУПП» Наталия Лазарева.

Помимо туров на черноморские курорты у компании активно заказывали отдых в Подмосковье, санаторно-курортное лечение на Урале, турпакеты на Сахалин и Камчатку, экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Эксперт отметила, что многие туристы заблаговременно подбирали предложения с помощью турагентов, а затем через них же и отправляли заявки. Соответственно, туристическая розница получит свою комиссию. Напомним, предположение о том, что путешественникам будет непросто самостоятельно сориентироваться на официальном сайте программы кешбэка и придется обращаться за содействием к профессиональным участникам туррынка, следовало и из тестирования удобства онлайн-площадки для пользователей, проведенного нашим порталом.
Итоги первого дня программы по поддержке внутреннего туризма подвел и Ростуризм. «Активность мы увидели с первых секунд старта проекта. Первая покупка совершена на третьей минуте после начала работы сайта мирпутешествий.рф, а за несколько часов туров было приобретено более чем на 150 млн рублей. Динамика посещений онлайн-площадки с каждым часом растет», — сообщила днем, 21 августа глава ведомства Зарина Догузова.
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Новости путешествий , Сергей Толчин , Зарина Догузова , Ростуризм
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