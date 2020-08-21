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Еще одна страна открыла границы для российских туристов 

Lenta.ru и ещё 13 50 минут назад
Еще одна страна открыла границы для россиян
Фото: Lenta.ru
Киргизия открыла внешние границы для граждан 31 страны, среди которых в том числе оказались россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, председатель штаба уточнил, что въезд на территорию государства теперь разрешен жителям тех стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции.
Он также добавил, что помимо России в списке оказались Азербайджан, Турция, Литва, Катар, Исландия, Малайзия, Ирландия, Швейцария, Грузия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Португалия, Туркмения, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Швеция, ОАЭ, Китай, Люксембург, Бельгия, Южная Корея, Великобритания, Пакистан, Словения, Австрия, Кувейт и Япония.
13 августа сообщалось, что Россия планирует возобновить пассажирские авиаперевозки, прерванные на фоне пандемии коронавируса, с еще несколькими странами в начале осени. Согласно данным источников в авиаотрасли, речь шла о запуске рейсов с 1 сентября в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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