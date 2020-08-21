Из-за вспышки коронавирусной инфекции Египет решил изменить правила въезда в страну для туристов. С 1 сентября всем туристам придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19. Об этом рассказал АТОР.

Раньше справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, что летит прямо на курорты Красного моря.

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули объяснил, что решение связано с увеличением числа случаев инфицирования в других странах.

Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.

Граждане, которые отправляются в Египет через другие страны, тоже должны предъявить справку.