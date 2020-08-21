В Женеве заплатят туристам за отдых 

Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 100 рублей) "на карманные расходы", сообщает АТОР.

Правда, на наличные рассчитывать не стоит. Средства депонируются на специальную предоплаченную подарочную карту, с помощью которой можно рассчитываться в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города.

Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в отеле, присоединившемся к акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер положена только одна. Воспользоваться ею можно до 31 декабря 2020 года. Ее нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.

В проекте — около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с "мишленовскими" звездами. Также средства с карты можно потратить на экскурсии, музеи и на отдых в большом открытом бассейне, расположенном на берегу Женевского озера.