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В Женеве заплатят туристам за отдых 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В Женеве заплатят туристам за отдых
Фото: РИА Новости
Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 100 рублей) "на карманные расходы", сообщает АТОР.
Правда, на наличные рассчитывать не стоит. Средства депонируются на специальную предоплаченную подарочную карту, с помощью которой можно рассчитываться в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города.
Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в отеле, присоединившемся к акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер положена только одна. Воспользоваться ею можно до 31 декабря 2020 года. Ее нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.
В проекте — около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с "мишленовскими" звездами. Также средства с карты можно потратить на экскурсии, музеи и на отдых в большом открытом бассейне, расположенном на берегу Женевского озера.
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