Россияне скупили билеты на осень по трем маршрутам

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты на грядущую осень по трем маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву — доля российской столицы от общего числа проданных билетов составила 20 процентов. Не менее популярными направлениями оказались Сочи и Санкт-Петербург — туда совершено 15 и 12 процентов покупок соответственно.

Средние цены в указанные города составили 4900, 5500 и 5500 рублей соответственно. Также в десятку наиболее востребованных россиянами осенних маршрутов вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.

В целом спрос на авиабилеты на сентябрь вырос практически на 20 процентов по сравнению с августом. При этом цены на перелеты во все популярные города осенью ниже, чем летом.

20 августа сообщалось, что самыми популярными зарубежными направлениями на осень для путешественников из России стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Большинство билетов было куплено с вылетом через 8–30 дней со дня приобретения.