Стюардесса и блогерша испанского происхождения Паола Вилла (Paola Villa) станцевала в купальнике перед камерой и поделилась видео с подписчиками. Бортпроводница выложила ролик в TikTok.

На записи девушка двигается под трек Wet американского репера YFN Lucci в клетчатом бикини с оборками и очках бренда Ray Ban. «Черновой вариант», — подписала публикацию ее авторша.

Поклонники бросились хвалить фигуру стюардессы и ее пластичность. «Спасибо тебе за твою красоту! Хотел бы я себе такую женщину!», «Ты очень красивая. Надеюсь, однажды я встречу тебя в самолете», «С каждым днем ты все красивее и красивее», «Какие чувственные движения. Спасибо тебе за красоту», — писали они под видео. Ролик набрал свыше ста тысяч просмотров.

Ранее в августе другая стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с поклонниками во время отдыха. Блогерша Бруна Ларисса (Bruna Larissa) попозировала на камеру в темно-зеленом бикини, сидя на краю яхты. Ее образ дополнен разноцветным парео, очками бразильского бренда Óticas и браслетом на руке.