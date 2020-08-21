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Стюардесса станцевала в бикини перед камерой и удивила поклонников 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса и блогерша испанского происхождения Паола Вилла (Paola Villa) станцевала в купальнике перед камерой и поделилась видео с подписчиками. Бортпроводница выложила ролик в TikTok.
На записи девушка двигается под трек Wet американского репера YFN Lucci в клетчатом бикини с оборками и очках бренда Ray Ban. «Черновой вариант», — подписала публикацию ее авторша.
Поклонники бросились хвалить фигуру стюардессы и ее пластичность. «Спасибо тебе за твою красоту! Хотел бы я себе такую женщину!», «Ты очень красивая. Надеюсь, однажды я встречу тебя в самолете», «С каждым днем ты все красивее и красивее», «Какие чувственные движения. Спасибо тебе за красоту», — писали они под видео. Ролик набрал свыше ста тысяч просмотров.
Ранее в августе другая стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с поклонниками во время отдыха. Блогерша Бруна Ларисса (Bruna Larissa) попозировала на камеру в темно-зеленом бикини, сидя на краю яхты. Ее образ дополнен разноцветным парео, очками бразильского бренда Óticas и браслетом на руке.
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