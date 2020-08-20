Многодетную мать со скандалом выгнали с борта самолета авиакомпании JetBlue, который отправлялся в Нью-Йорк. Причиной для спора стала двухлетняя дочь женщины, которая отказывалась надевать медицинскую маску. Произошедшее попало на видео.

Кая Брук (мать девочки) рассказала, что летела со своими детьми из Орландо в аэропорт Нью-Йорка, когда поругалась с бортпроводником по поводу возраста ее младшей дочери.

«Он сказал, что она должна прикрыть нос и рот. Мы так и сделали. Через несколько минут они подошли ко мне и сказали, что я должна собрать свои вещи и выйти из самолета».

Брук постаралась объяснить проводнику, что не может повлиять на ребенка. И многие попутчики встали на сторону женщины.

«Я что, должна связать ей руки и ноги? Что вы хотите, чтобы я сделала со своей дочерью?» — спрашивала Брук.

Окружающие просили оставить многодетную мать в покое, потому что ребенок не внушал пассажирам чувства страха. Но представители компании JetBlue объявили, что в таком случае всем пассажирам придется покинуть самолет. Обновленные правила компании подразумевали, что все пассажиры от двух лет будут в масках, чтобы сократить шанс распространения коронавирусной инфекции.

Брук была огорчена тем, как с ней и ее семьей обошлись. Но в итоге, сошла с борта.