Мать еврейского происхождения со скандалом выгнали из самолета авиакомпании JetBlue, вылетавшего в Нью-Йорк, из-за нежелания ее двухлетней дочери надевать респираторную маску на лицо. Произошедшее попало на видео, подробности инцидента публикует NBC New York.

Как рассказала потерпевшая Кая Брук (Chaya Bruck), она направлялась из Орландо домой в Бруклин с шестью детьми. Когда посадка в самолет была окончена, стюардесса потребовала, чтобы Брук прикрыла своей дочери рот и нос защитным средством, однако ребенок не захотел надевать маску.

Тогда бортпроводница заявила, что семье придется покинуть самолет, после чего в салоне начался скандал. На ролике, снятом очевидцами, видно, как Брук кричит на сотрудницу авиакомпании, а пассажиры поддерживают туристку.

«Я что, должна связать ей руки и ноги? Что вы хотите, чтобы я сделала со своей дочерью?» — спрашивала путешественница у персонала.

В результате женщине все же пришлось покинуть авиалайнер. «Они были ужасно некорректными по отношению к нам, мои дети плакали. Это нас очень травмировало», — заключила она.

В июле жительницу Канады выгнали из самолета авиакомпании Air Canada из-за отказа надеть маску по состоянию здоровья. 42-летняя Анжелика Бибби путешествовала из Келоуны в Оттаву с пересадкой в Монреале. Как утверждает Анжелика, ее первый полет прошел нормально, а трудности возникли в транзитном аэропорте.