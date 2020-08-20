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Российская туристка перечислила схемы обмана приезжих в Сочи 

Lenta.ru 2 часа назад
Туристка перечислила схемы обмана приезжих в Сочи
Фото: РИА Новости
Отдохнувшая в Сочи россиянка раскрыла схемы обмана туристов на черноморском курорте. Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила туристка, с мошенниками на курорте можно встретиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте или наткнувшись на ложное объявление, — на месте окажется, что квартира не сдается, а получивший деньги человек не является ее хозяином.

«Или бронируете номер по хорошей стоимости, но когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. И вам предложат варианты по более высокой цене. Учитывая положение, большинство соглашаются», — написала автор блога.

Также, по ее словам, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.
«Уличные бюро продают вам тур, скажем, по цене 700 рублей против ценника отеля 2300 рублей. Во время экскурсии вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за вход в достопримечательность, например, на Красной Поляне это будет 1700 рублей. Вам "забыли" сказать об этом сразу», — отметила путешественница.
Также, добавила она, во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «в три-четыре раза выше, чем в самом городе».
Кроме того, по словам туристки, некоторые местные жители продают приезжим дешевое заводское вино, выдавая его за домашнее, и обвешивают их на рынках при покупке фруктов или овощей сетками. «Вместо озвученных 15 килограммов может быть только восемь», — отметила россиянка.
Ранее крымские журналисты раскрыли новые схемы обмана туристов на полуострове. По их словам, мошенники создали фальшивые сайты для бронирования отелей и начали продавать российским туристам путевки в закрытые и несуществующие гостиницы.
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