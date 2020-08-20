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Туристы назвали главные сложности путешествий во время пандемии 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Россияне назвали сложности путешествий в пандемию
Фото: depositphotos.com
Российские туристы рассказали, что сейчас самое сложное для них в путешествиях, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и в группе в социальной сети. В исследовании приняли участие около 2 100 человек, они поделились, с какими трудностями сталкиваются в поездках.
Четверть опрошенных (25 процентов) признались, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. Почти столько же (24 процента) респондентов сказали, что им сейчас сложно планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Еще 21 процент — отметили, что им просто некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха еще не открыты.
Около семи процентов участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах. Столько же — признались, что им трудно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметила, что они не хотят сдавать тест на COVID-19 после поездок за границу.
Наконец, шесть процентов путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся три — выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию.
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