Россияне назвали сложности путешествий в пандемию

Российские туристы рассказали, что сейчас самое сложное для них в путешествиях, сообщает Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и в группе в социальной сети. В исследовании приняли участие около 2 100 человек, они поделились, с какими трудностями сталкиваются в поездках.

Четверть опрошенных (25 процентов) признались, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. Почти столько же (24 процента) респондентов сказали, что им сейчас сложно планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Еще 21 процент — отметили, что им просто некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха еще не открыты.

Около семи процентов участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах. Столько же — признались, что им трудно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметила, что они не хотят сдавать тест на COVID-19 после поездок за границу.

Наконец, шесть процентов путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся три — выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию.