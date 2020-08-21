Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Египет изменил правила въезда в страну для туристов 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Египет изменил правила въезда в страну для туристов
Фото: РИА Новости
С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает АТОР.
С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, что летит прямо на курорты Красного моря.
Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, это решение было принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах".
Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.
Под действие новых правил попадают и граждане России, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск).
Видео дня. Российские туристы облюбовали новый уголок
Последние новости
Врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ Врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Европа вновь вводит ограничения из-за коронавируса
Европа вновь вводит ограничения из-за коронавируса
Раскрыта правда о системе «шведского стола» в Турции
Раскрыта правда о системе «шведского стола» в Турции
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение