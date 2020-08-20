«Только плюсы»: туристы не хотят возвращаться в Россию

Часть российских туристов, выехавших за границу до начала пандемии, не хотят возвращаться на родину. Как рассказали «Газете.Ru» нынешние резиденты Таиланда, Аргентины и Испании, они пытались попасть на вывозные рейсы, однако им не хватило мест или денег. Спустя шесть месяцев, прожитых в чужой стране, россияне уже успели обзавестись жильем, работой и друзьями: теперь даже возобновление авиасообщения не заставит их вернуться домой.

Некоторые застрявшие в разных частях света российские туристы до сих пор не вернулись на родину. Границы с большинством стран мира у России по-прежнему закрыты, в то время как на вывозных рейсах людям не хватает мест. Кроме того, для многих они оказались далеко не дешевым удовольствием, рассказали сами путешественники «Газете.Ru».

Согласно правилам, ранее опубликованным Минтрансом , бесплатно улететь из зарубежных стран вывозными рейсами могут только те туристы, которые заранее приобретали билет обратно в Россию, однако не смогли улететь из-за закрытия границ. В противном случае место на борту обойдется в €200-400.

Так, в начале пандемии в Таиланде оставались более 20 тыс. россиян, которые изначально планировали провести в чужой стране только отпуск. К маю большинство из них было вывезено: по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , в стране оставались всего 1,5 тыс. граждан РФ. При этом некоторые из них возвращаться уже не планируют даже после официального открытия границ — по предварительным данным, власти Таиланда планируют сделать это не раньше 2021 года.

Как рассказала «Газете.Ru» 30-летняя жительница Подмосковья Агата, она планировала перезимовать в Таиланде и вернуться в Россию в начале апреля. Однако уже к началу весны стало ясно, что сделать это не получится.

«В марте стали закрывать границы. Тогда у людей сгорели билеты. Это нас останавливало от планирования поездки домой, так как билеты стоят дорого, а деньги авиакомпании не готовы были возвращать. В основном компенсации были только в виде ваучеров, которые непонятно когда можно было бы использовать», — отметилк девушка «Газете.Ru».

Не смогла туристка попасть и на «бесплатные» эвакуационные рейсы, которые на деле оказались далеко не дешевым удовольствием.

«Некоторые думали, что раз эвакуационные — вывезут бесплатно. По факту была категория граждан, которые смогли по своим ваучерам и ранее забронированным билетам улететь на эвакуационных рейсах. Для остальных они стоили €400, поэтому далеко не все желающие могли записаться и улететь при необходимости», — пояснила Агата.

Из-за финансовых проблем не смог вовремя улететь в Россию и москвич Дмитрий. Молодой человек прилетел в Аргентину в конце января, чтобы провести там несколько месяцев, но теперь планирует остаться там навсегда. Помимо него в стране застряли еще 169 россиян, 119 из которых смогли улететь первым вывозным рейсом в начале лета.

«В марте, уже сидя на карантине в Мендосе, я увидел в новостях, что Россия будет вывозить своих граждан, и подал заявку в посольство. Однако первый рейс состоялся только в начале июня. Других рейсов не предвидится еще до сентября, о возобновлении регулярного авиасообщения речи не идет. Кроме того, выехать можно только из Буэнос-Айреса, трансфер до которого обошелся бы мне дороже, чем билет из Аргентины в Москву. Этого я позволить себе не могу», — сообщил Дмитрий «Газете.Ru».

В МИДе молодому человеку также заявили, что его паспорт не проходит проверку. Что это значит, никто не объяснил, а сам Дмитрий не стал выяснять и занялся обустройством жизни на новом месте.

«Первое время было тяжело, так как средств к существованию не хватало. Все идеи заработать деньги не срабатывали. На протяжении пандемии живу у друзей — они обеспечили меня жильем бесплатно. В противном случае было бы просто невыносимо», — отметил москвич.

По словам Агаты, она также испытала финансовые трудности, однако жилье удалось найти легко.

«Мы арендуем дом. Большинство арендодателей снизили цены во время пандемии, так как нет туристов и жилье просто некому сдавать. Некоторые сложности испытали со страховкой, так как далеко не все компании готовы давать ее, когда находишься долго за границей. Ну и падение рубля превращает зарплату в смешные три копейки, на которые сложно жить с тем комфортом, с которым хотелось бы», — пояснила она.

Еще одной россиянке, 28-летней Екатерине, застрявшей в Испании, помогли местные жители. Они продолжали сдавать жилье ее семье, несмотря на запрет со стороны властей.

«Мы с мужем приехали в чужую страну на месяц по работе, а застряли на весь карантин. Через пару дней нам пришло письмо от сервиса Airbnb — мол, «давайте-ка выселяйтесь». По идее, все туристы уже улетели и функция сдачи жилья была заморожена властями. Однако хозяин жилья выбил нам разрешение оставаться, ведь наша страна закрыта. Потрясающий человек, даже скидку за дальнейшее проживание сделал, а не наоборот», — рассказала Екатерина «Газете.Ru».

У семьи сгорели уже семь билетов на вывозные рейсы в Россию, однако ни денег, ни ваучеров за потраченные деньги они так и не получили. Вместе с Екатериной в Испании находятся около тысячи россиян, сообщало посольство РФ. 100 из них привез очередной вывозной рейс в июле.

«Сейчас вижу много негатива в адрес застрявших. Типа «вы же знали в какое время летели, так вам и надо». Однако о своем решении мы ни капли не пожалели — наоборот, адаптировались к новой стране и поняли, что готовы тут жить», — подчеркнула собеседница издания.

Как отмечает Дмитрий, сейчас он уже перестал следить за тем, что происходит с другими застрявшими туристами и как им помогают. Билеты, купленные на 2 сентября, снова сгорели, после чего молодой человек окончательно смирился с тем, что остается в Аргентине как минимум до конца года.

«Живу, работаю, знакомлюсь с людьми, продолжаю изучать страну и веду блог. Вижу только плюсы того, что остался тут. Из минусов — отсутствие возможности свободно прилететь в Москву к родным. Я туда вернусь, правда не знаю, надолго ли. Пока не хочется, если честно», — заявил москвич.

Потеряла желание жить в России и Агата. По словам девушки, сейчас в Таиланде много россиян, которые не могут вернуться на вывозных рейсах из-за отсутствия денег и помощи государства, которую оказалось довольно сложно получить.

«Прямых рейсов в Россию пока нет, да и не хочется особо. Был такой момент, что «застрявшим» начали выплачивать материальную помощь, но ее было очень непросто получить. Одним из условий было наличие обратных билетов. А мы просто боялись их брать, так как было множество историй, что люди выкупали билеты на семью по несколько раз и не улетали, так как рейсы отменяли», — объяснила девушка.

Среди туристов, застрявших в Азии, есть и те, кто не испытал вообще никаких проблем. Как рассказала «Газете.Ru» Анна из Санкт-Петербурга, она еще в марте осознанно приняла решение остаться на острове Самуи из-за коронавируса и ни на секунду не пожалела.