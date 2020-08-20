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Ученые развенчали миф о высоких шансах заразиться коронавирусом в самолете 

Газета.Ru 1 час назад
Развеян миф о высоких шансах заразиться в самолете
Фото: Газета.Ru
Ряд опрошенных CNN экспертов считает, что в настоящее время зафиксировано мало случаев передачи коронавируса в полете. Утверждается, что шансы заразиться COVID-19 на борту самолета невелики.
Например, около 328 пассажиров и члены экипажа были проверены на коронавирус после того, как выяснилось, что на одной рейсе у 12 пассажиров была симптоматика коронавируса. И хотя, за последние месяцы были случаи, когда инфицированные пассажиры передавали вирус экипажу самолета или попутчикам, показатели передачи вируса все равно низкие.
Одним из объяснений низкого уровня риска заражений является то, что воздух в салонах современных самолетов заменяется свежим воздухом каждые две-три минуты. Кроме того, у большинства самолетов есть воздушные фильтры, предназначенные для улавливания 99,99% частиц.
В настоящее время в мире зафиксировано более 22 млн заболевших.
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