Развеян миф о высоких шансах заразиться в самолете

Ряд опрошенных CNN экспертов считает, что в настоящее время зафиксировано мало случаев передачи коронавируса в полете. Утверждается, что шансы заразиться COVID-19 на борту самолета невелики.

Например, около 328 пассажиров и члены экипажа были проверены на коронавирус после того, как выяснилось, что на одной рейсе у 12 пассажиров была симптоматика коронавируса. И хотя, за последние месяцы были случаи, когда инфицированные пассажиры передавали вирус экипажу самолета или попутчикам, показатели передачи вируса все равно низкие.

Одним из объяснений низкого уровня риска заражений является то, что воздух в салонах современных самолетов заменяется свежим воздухом каждые две-три минуты. Кроме того, у большинства самолетов есть воздушные фильтры, предназначенные для улавливания 99,99% частиц.

В настоящее время в мире зафиксировано более 22 млн заболевших.