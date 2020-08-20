Эксперты туррынка Турции составили прогноз по количеству отдыхающих из России в 2020 году, сообщает АТОР.

По данным статистики международного аэропорта Антальи, за первую неделю с момента возобновления чартеров из городов РФ (10 августа) в туристическую провинцию прибыло почти 111 тысяч граждан РФ.

Как сообщил генеральный директор авиахаба Билгихан Йылмаз, на долю российского рынка приходится 60 процентов въездного туризма на курорт. Эксперт предположил, что пик российских прибытий в Анталью наступит в сентябре.

Представители турецкого туризма на основе динамики возвращения российского рынка поделились прогнозами о том, сколько российских туристов может побывать в Анталье и в Турции в целом в 2020 году. В прошлом году Турцию посетили более семи миллионов россиян, из них 5,6 миллиона – приехали в Анталью.

Президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая считает, что по итогам 2020 года Турция примет 1,8 млн российских гостей.