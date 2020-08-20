Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У берегов Турции заметили рекордное число роскошных яхт богачей 

Lenta.ru 4 часа назад
У Турции заметили рекордное число яхт богачей
Фото: depositphotos.com
У берегов Турции заметили более полусотни роскошных яхт. Об этом со ссылкой на данные отслеживания пишет Bloomberg.
По информации агентства, на данный момент на местных курортах насчитывается не менее 63 мегаяхт — известно, что это рекордное число с 2017 года. К примеру, в прошлом году на турецком побережье находилось 26 роскошных судов.
В частности, в страну прибыла 100-метровая Madame Gu, предположительно принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Скочу, и 85-метровая Pacific, которой владеет один из самых богатых предпринимателей России Леонид Михельсон.
Предполагается, что владельцы судов отказались от традиционных мест швартовки из-за очередных ограничений, которые вводятся некоторыми европейскими странами на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции.
18 июня сообщалось, что яхта, отправившаяся в кругосветное путешествие под руководством депутата заксобрания Челябинской области, застряла в Тихом океане из-за поломки двигателя. Экипаж планировал произвести мелкий ремонт и заправку, а затем отправиться дальше по маршруту, но неожиданно на судне обнаружили неисправность двигателя.
Видео дня. Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Последние новости
ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17 СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17
Комментарии
Новости путешествий , Леонид Михельсон , Андрей Скоч , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
«Совдепия в мозгах»: зачем россияне едут в Сочи
«Совдепия в мозгах»: зачем россияне едут в Сочи
Раскрыты самые низкие цены на отдых в России и Турции
Раскрыты самые низкие цены на отдых в России и Турции
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Популярный курорт ушел под воду
00:32
Популярный курорт ушел под воду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение