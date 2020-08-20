У Турции заметили рекордное число яхт богачей

У берегов Турции заметили более полусотни роскошных яхт. Об этом со ссылкой на данные отслеживания пишет Bloomberg.

По информации агентства, на данный момент на местных курортах насчитывается не менее 63 мегаяхт — известно, что это рекордное число с 2017 года. К примеру, в прошлом году на турецком побережье находилось 26 роскошных судов.

В частности, в страну прибыла 100-метровая Madame Gu, предположительно принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Скочу , и 85-метровая Pacific, которой владеет один из самых богатых предпринимателей России Леонид Михельсон

Предполагается, что владельцы судов отказались от традиционных мест швартовки из-за очередных ограничений, которые вводятся некоторыми европейскими странами на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции.

18 июня сообщалось, что яхта, отправившаяся в кругосветное путешествие под руководством депутата заксобрания Челябинской области, застряла в Тихом океане из-за поломки двигателя. Экипаж планировал произвести мелкий ремонт и заправку, а затем отправиться дальше по маршруту, но неожиданно на судне обнаружили неисправность двигателя.