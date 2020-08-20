Выяснилось, как питаются россияне на курортах

Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом, сообщает АТОР.

Стандарты "все включено" и "ультра все включено" — традиционно самые популярные у отдыхающих в Турции. По данным сети турагентств, такой тип питания предпочитает подавляющее большинство наших соотечественников — около 97 процентов. Петешественникам удобно платить за все и сразу.

Те, кому важно не привязываться к отелю и распоряжаться временем по своему усмотрению, выбирают в Турции тип питания "завтраки". Но, по данным экспертов, таких гостей не более трех процентов от общего объема.

Российская же система "все включено" в гостиницах — явление пока не самое распространенное, но актуальное. Особенно для семей с детьми. В Сочи и Крыму доля отелей, работающих по ней, относительно невелика. Соответственно объемы, приходящиеся на такой тип питания, ниже, чем на "завтраки" и "полный пансион".

В среднем туры на "все включено" на Юге России выбирают от 15-25 процентов туристов, а самые популярные системы — "завтраки" или "без питания". При этом гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин поясняет, что "из года в год кочует миф о том, что питаться самостоятельно на тех же курортах Краснодарского края дешевле, чем в отеле". Но, по словам эксперта, это не так, полноценные завтраки, обеды, ужины в гостинице обойдутся в меньшую сумму, чем в ресторанах и кафе.

А вот в Абхазии ситуация другая, там можно бюджетно питаться вне отеля. Поэтому туристы здесь часто выбирают тип питания "завтрак" или вообще "без питания" и при этом не проигрывают в деньгах. Правда, семьи с детьми предпочитают "полный пансион".

В Калининграде, по словам экспертов, туристы предпочитают систему "полный пансион" в пляжных отелях и "завтраки" в городских гостиницах.