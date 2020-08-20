Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Выяснилось, как питаются россияне на курортах
Фото: РИА Новости
Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом, сообщает АТОР.
Стандарты "все включено" и "ультра все включено" — традиционно самые популярные у отдыхающих в Турции. По данным сети турагентств, такой тип питания предпочитает подавляющее большинство наших соотечественников — около 97 процентов. Петешественникам удобно платить за все и сразу.
Те, кому важно не привязываться к отелю и распоряжаться временем по своему усмотрению, выбирают в Турции тип питания "завтраки". Но, по данным экспертов, таких гостей не более трех процентов от общего объема.
Российская же система "все включено" в гостиницах — явление пока не самое распространенное, но актуальное. Особенно для семей с детьми. В Сочи и Крыму доля отелей, работающих по ней, относительно невелика. Соответственно объемы, приходящиеся на такой тип питания, ниже, чем на "завтраки" и "полный пансион".
В среднем туры на "все включено" на Юге России выбирают от 15-25 процентов туристов, а самые популярные системы — "завтраки" или "без питания". При этом гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин поясняет, что "из года в год кочует миф о том, что питаться самостоятельно на тех же курортах Краснодарского края дешевле, чем в отеле". Но, по словам эксперта, это не так, полноценные завтраки, обеды, ужины в гостинице обойдутся в меньшую сумму, чем в ресторанах и кафе.
А вот в Абхазии ситуация другая, там можно бюджетно питаться вне отеля. Поэтому туристы здесь часто выбирают тип питания "завтрак" или вообще "без питания" и при этом не проигрывают в деньгах. Правда, семьи с детьми предпочитают "полный пансион".
В Калининграде, по словам экспертов, туристы предпочитают систему "полный пансион" в пляжных отелях и "завтраки" в городских гостиницах.
Видео дня. Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Последние новости
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Комментарии
Новости путешествий , Сергей Ромашкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
В Сочи оценили влияние Абхазии на поток туристов
В Сочи оценили влияние Абхазии на поток туристов
Что делать, если страшно летать на самолете
Что делать, если страшно летать на самолете
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Популярный курорт ушел под воду
00:32
Популярный курорт ушел под воду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение