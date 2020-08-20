Греция продлила ограничения на въезд туристов

Правительство Греции приняло решение продлить до 31 августа запрет на въезд иностранных путешественников, кроме тех, кто прибывает из стран Европейского союза . Об этом 20 августа сообщает Schengenvisainfo.com со ссылкой на греческое Управление гражданской авиации (HCCA).

По словам местных властей, это решение было принято в попытке остановить распространение COVID-19. Однако есть несколько исключений из правила — от запрета освобождаются граждане 11 стран: Австралии, Грузии, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая, Объединенных Арабских Эмиратов и Туниса.

граждане ЕС / Шенгенской зоны, а также их супруги или лица, с которыми они заключили договор о совместном проживании, и их (несовершеннолетние) дети;

медицинский персонал, а также специалисты и исследователи в области здравоохранения;

долгосрочные резиденты ЕС / Шенгенской зоны и граждане третьих стран, получившие вид на жительство в ЕС / Шенгенской зоне;

члены правительственных представительств и дипломатических учреждений;

военнослужащие и сотрудники службы безопасности;

лица, занятые в сфере транспорта, в том числе экипажи воздушных судов, моряки и т. д. ;

водители грузовых автомобилей, проходящие через Грецию для перевозки грузов;

студенты, транзитные пассажиры, сезонные сельскохозяйственные рабочие. Кроме того, в Грецию могут въехать:

Тимати, Напомним, обойти запреты властей каким-то образом смогли российские звезды: Филипп Киркоров Светлана Лобода и Ани Лорак, которые, судя по их Инстаграму, хорошо отдохнули на греческих островах. Возможно, им помогло наличие паспортов других стран Евросоюза. В соцсетях периодически появляются истории о том, как россияне попадают в Грецию через третьи страны, например Хорватию или Великобританию, после прохождения там карантина.

Тем не менее официально въезд граждан России в страны Евросоюза по-прежнему закрыт. Более того, недавно чиновники в Брюсселе дали понять, что не собираются пускать российских туристов в Европу как минимум до конца августа.

Отметим, что в прошлом месяце Греция открыла свои двери для жителей 14 стран, считающихся ковид-безопасными. С 1 июля по 16 августа в страну въехало более 2,5 млн человек. После этого количество заболевших, по данным СМИ, здесь только растет, поэтому власти вынуждены принимать ограничительные меры.