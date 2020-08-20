Греция продлила ограничения на въезд туристов

Правительство Греции приняло решение продлить до 31 августа запрет на въезд иностранных путешественников, кроме тех, кто прибывает из стран Европейского союза. Об этом 20 августа сообщает Schengenvisainfo.com со ссылкой на греческое Управление гражданской авиации (HCCA).
По словам местных властей, это решение было принято в попытке остановить распространение COVID-19. Однако есть несколько исключений из правила — от запрета освобождаются граждане 11 стран: Австралии, Грузии, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая, Объединенных Арабских Эмиратов и Туниса.
Кроме того, в Грецию могут въехать:
- граждане ЕС / Шенгенской зоны, а также их супруги или лица, с которыми они заключили договор о совместном проживании, и их (несовершеннолетние) дети;
- медицинский персонал, а также специалисты и исследователи в области здравоохранения;
- долгосрочные резиденты ЕС / Шенгенской зоны и граждане третьих стран, получившие вид на жительство в ЕС / Шенгенской зоне;
- члены правительственных представительств и дипломатических учреждений;
- военнослужащие и сотрудники службы безопасности;
- лица, занятые в сфере транспорта, в том числе экипажи воздушных судов, моряки и т. д. ;
- водители грузовых автомобилей, проходящие через Грецию для перевозки грузов;
- студенты, транзитные пассажиры, сезонные сельскохозяйственные рабочие.
Напомним, обойти запреты властей каким-то образом смогли российские звезды: Филипп Киркоров, Тимати, Светлана Лобода и Ани Лорак, которые, судя по их Инстаграму, хорошо отдохнули на греческих островах. Возможно, им помогло наличие паспортов других стран Евросоюза. В соцсетях периодически появляются истории о том, как россияне попадают в Грецию через третьи страны, например Хорватию или Великобританию, после прохождения там карантина.
Тем не менее официально въезд граждан России в страны Евросоюза по-прежнему закрыт. Более того, недавно чиновники в Брюсселе дали понять, что не собираются пускать российских туристов в Европу как минимум до конца августа.
Отметим, что в прошлом месяце Греция открыла свои двери для жителей 14 стран, считающихся ковид-безопасными. С 1 июля по 16 августа в страну въехало более 2,5 млн человек. После этого количество заболевших, по данным СМИ, здесь только растет, поэтому власти вынуждены принимать ограничительные меры.