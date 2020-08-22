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Чем грозит отдых в Турции в период пандемии 

Мира Маркина 1 час назад
Чем грозит отдых в Турции в период пандемии
Фото: depositphotos.com
Не так давно Турция открыла границы для туристов из России. Узнав об этом, многие россияне немедленно взяли отпуск и полетели на курорт. Но безопасно ли отдыхать в Турции в период пандемии COVID-19? Разбирался "Рамблер".
При въезде страна не требует справку об отсутствии коронавируса. Это значит, что вам удастся избежать лишних забот, но вместе с тем не исключено, что в вашем самолете окажется носитель COVID-19, который может заразить попутчиков. Остается надеяться лишь на сознательность путешественников.
Сообщалось, что у всех прибывающих в Турцию будут измерять температуру. На деле же, если верить словам туристов, температуру проверяли далеко не у всех.
Кроме того, многие путешественники были убеждены, что при температуре выше 38 градусов, тест на COVID-19 сделают прямо в аэропорту, а результат огласят через час. Но и здесь россиянам пришлось столкнуться с обманом: в СМИ уже появились отзывы о том, что в Стамбуле туристка ждала результатов теста целых шесть часов.
Именно поэтому, если для въезда в страну, где вы решили провести отпуск, не требуется справка об отсутствии коронавируса, — это отнюдь не повод для радости. Напротив, такая легкомысленность со стороны принимающей страны может быть чревата серьезными последствиями — в первую очередь, для туристов.
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