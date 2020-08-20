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Пользователи Сети раскритиковали показавшую формы женщину 

Рамблер 2 часа назад
В соцсети Twitter появился ролик, который моментально стал вирусным. Пользователи Сети заявили, что на этом видео девушка, будучи абсолютно голой, позирует в бассейне.
Фолловеры взбесились из-за того, что женщина позволила себе такие фривольности средь бела дня. Ведь вокруг было много семей с маленькими детьми.

«Это же определенно незаконно. А также мерзко»,

— негодовали хейтеры в комментариях.
Но, как выяснилось позже, все эти нападки были абсолютно безосновательны. На самом деле, на девушке было мини-бикини белого цвета. Но из-за угла съемки его не было видно.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде.
Новости путешествий , Видео
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