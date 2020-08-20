Стюардесса описала реальную функцию ремня безопасности

Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По словам бортпроводницы, в первую очередь ремень безопасности необходим, чтобы удерживать пассажира на месте в условиях турбулентности, а не на случай крушения воздушного судна, вопреки распространенному мнению.

«Практически каждую неделю несколько десятков человек получают травмы головы и спины в результате ударов сначала о потолок в самолете, а затем об пол в условиях сильной тряски», — пояснила автор треда.

В связи с этим, подчеркнул другой участник беседы, ремень безопасности должен быть застегнут не только во время взлета, посадки и руления по взлетно-посадочной полосе, а желательно на протяжении всего путешествия — даже если на борту не горит соответствующее световое табло.