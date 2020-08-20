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Стюардесса описала реальную функцию ремня безопасности на борту самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса описала реальную функцию ремня безопасности
Фото: Lenta.ru
Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
По словам бортпроводницы, в первую очередь ремень безопасности необходим, чтобы удерживать пассажира на месте в условиях турбулентности, а не на случай крушения воздушного судна, вопреки распространенному мнению.

«Практически каждую неделю несколько десятков человек получают травмы головы и спины в результате ударов сначала о потолок в самолете, а затем об пол в условиях сильной тряски», — пояснила автор треда.

В связи с этим, подчеркнул другой участник беседы, ремень безопасности должен быть застегнут не только во время взлета, посадки и руления по взлетно-посадочной полосе, а желательно на протяжении всего путешествия — даже если на борту не горит соответствующее световое табло.
12 августа стюардесса назвала самые безопасные места на борту самолета для людей, страдающих от укачивания. Как отметила бывшая сотрудница авиакомпании EasyJet, таким пассажирам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. Сидений в задней части лайнера лучше избегать — там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.
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Новости путешествий , Easyjet
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