В соцсети Twitter стало вирусным видео, на котором женщина позировала для снимка в общественном бассейне. Как сообщает LADBible, многие пользователи сети подумали, что она была полностью обнажена, но на деле это оказалось оптической иллюзией.

На видео одна женщина снимала на камеру другую — та позировала у края бассейна. Зрителей возмутило то, что в бассейне и вокруг него в момент фотосессии находились семьи с детьми. «Это же ведь совершенно нормально, да?» — позлорадствовала одна из пользовательниц и опубликовала ролик.

Многие подумали, что женщина обнажена и не носит купальник. Поведение героини ролика разозлило зрителей.

«Это же определенно незаконно. А также мерзко», — написали они в комментариях.

Некоторые даже посчитали, что если бы так поступил мужчина, то его бы тут же арестовали. Однако, как выяснилось позже, на самом деле женщина была в бикини белого цвета, что не было заметно из-за угла съемки.

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