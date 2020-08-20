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Обнаженная женщина в бассейне разозлила пользователей сети 

Lenta.ru 3 часа назад
В соцсети Twitter стало вирусным видео, на котором женщина позировала для снимка в общественном бассейне. Как сообщает LADBible, многие пользователи сети подумали, что она была полностью обнажена, но на деле это оказалось оптической иллюзией.
На видео одна женщина снимала на камеру другую — та позировала у края бассейна. Зрителей возмутило то, что в бассейне и вокруг него в момент фотосессии находились семьи с детьми. «Это же ведь совершенно нормально, да?» — позлорадствовала одна из пользовательниц и опубликовала ролик.
Многие подумали, что женщина обнажена и не носит купальник. Поведение героини ролика разозлило зрителей.

«Это же определенно незаконно. А также мерзко», — написали они в комментариях.

Некоторые даже посчитали, что если бы так поступил мужчина, то его бы тут же арестовали. Однако, как выяснилось позже, на самом деле женщина была в бикини белого цвета, что не было заметно из-за угла съемки.
Ранее московский элитный отель пригрозил постояльцу уголовным делом о распространении порнографии из-за откровенного снимка в Instagram, где была указана геолокации места. После публикаций в СМИ представители отеля связались с мужчиной снова и объяснили ситуацию недопониманием.
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Новости путешествий , Видео
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