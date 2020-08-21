Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты почти в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои подсчеты.
В рамках исследования журналисты сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. По их данным, билеты на сентябрь-октябрь стоят на десятки процентов дешевле, чем в начале лета. Отмечается, что такая ситуация нетипична, так как обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.
По мнению экспертов, причиной такого снижения стал спад интереса к авиаперевозкам осенью. Спрос на отдых, который был отложен из-за ограничений, в большей степени удовлетворен, объясняют эксперты. В частности, его восстановлению помог курортный сезон.
Кроме того, стали заметно хуже и финансовые возможности граждан. По словам специалистов, люди все еще не восстановили их, и поэтому готовы летать только по еще более низким ценам.
Ранее сообщалось, что российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты на грядущую осень по трем маршрутам. Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву. Не менее популярными направлениями оказались Сочи и Санкт-Петербург.
Последние новости
Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом ООН насчитала в 2020 году на два миллиона россиян больше ООН насчитала в 2020 году на два миллиона россиян больше
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Русские красавицы в бикини штурмуют Абхазию
Русские красавицы в бикини штурмуют Абхазию
Женщина сверкнула аппетитными формами и пожалела
Женщина сверкнула аппетитными формами и пожалела
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение