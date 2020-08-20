Названы самые чистые курорты на Черном море 

В России назвали курорты на Черном море с самым чистым побережьем. Список мест приводится на портале для путешественников bilettutu.ru.

Как отметили авторы сайта, туристам, которые хотят отдохнуть на берегу с чистой водой, лучше обращать внимание на небольшие малоизвестные поселки или дикие пляжи. Так, например, можно выбрать поселок Витязево под Анапой (11 километров от города), который славится широким пляжем с ровным пологим дном, а море там «не имеет никаких водорослей».

«Центральный пляж будет очень загружен в пик сезона, а вот частные участки берега, которые принадлежат отелям или пансионатам, обустроены намного лучше», — говорится в статье.

Кроме того, к самым чистым курортам отнесли Кабардинку (Новороссийский район), пляжи которой отличаются «дикостью и каменистостью», потому больше подходят для взрослых, чем для детей. Берег посоветовали выбирать «подальше от центра», вблизи баз отдыха или детских лагерей.

Также авторы отметили село Дивноморское (входит в состав города-курорта Геленджик): хоть волны здесь и «на порядок выше», зато очень чистая вода, которая привлекает тех, кто «хочет почувствовать настоящую мощь морских просторов».

Ранее в сети появилось видео с «идеальным» пляжем в Крыму, найденным отдыхавшим там российским туристом. Отмечается, что кадры сделаны в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. Видно, что вода там чистая и прозрачная, а прибрежная территория оборудована всем необходимым для отдыха.