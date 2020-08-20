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Названы самые безопасные страны для путешествий на случай Третьей мировой войны 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Названы безопасные страны для туристов на случай войны
Фото: Globallookpress.com
Исландию назвали самой безопасной страной для туристов на случай Третьей мировой войны. Полный список публикует британское издание Express со ссылкой на данные исследования Global Peace Index 2020.
Так, по информации авторов материала, Исландия лидировала в рейтинге наиболее надежных для путешествий государств 12 раз подряд. Кроме того, в стране нет своей армии, а сотрудники правоохранительных органов не носят оружие.
На втором месте оказалась Новая Зеландия, которая также продемонстрировала высокие показатели по таким критериям, как социальная безопасность, политическая стабильность и отсутствие внутренних и внешних конфликтов.
Тертью строчку в рейтинге самых безопасных для путешествий мест заняла Португалия, а за ней последовали Австрия и Дания. Также в топ-10 надежных стран эксперты включили Канаду, Сингапур, Словению, Японию и Чехию.
В июле аналитический сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, назвал Катар самой безопасной страной для путешествий в 2020 году. Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет 11,9 балла, а индекс безопасности — 88,1 балла.
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Новости путешествий , МВД
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