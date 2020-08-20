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Перечислены популярные у россиян зарубежные страны на осень 

Lenta.ru и ещё 10 6 часов назад
Перечислены популярные у россиян страны осенью
Фото: РИА Новости
Самыми популярными зарубежными направлениями на осень для путешественников из России стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту.ру».
Доля проданных авиабилетов Москва — Тиват составила восемь процентов от всех реализованных в период с 3 по 18 августа билетов на международные рейсы. При этом прямые рейсы в Черногорию в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Заметный рост был зафиксирован 3 августа, когда власти Черногории объявили об открытии границ для российских туристов.
Большинство билетов (61 процент) было куплено с вылетом через 8–30 дней со дня приобретения. Семь процентов граждан рассматривают полет через 2–3 месяца и три процента — через 4–6 месяцев. Треть путешественников настроены вылететь уже через неделю после совершенной покупки, добавили в OneTwoTrip.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Новости путешествий , газета "Известия"
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