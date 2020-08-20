Перечислены популярные у россиян страны осенью

Самыми популярными зарубежными направлениями на осень для путешественников из России стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту.ру».

Доля проданных авиабилетов Москва — Тиват составила восемь процентов от всех реализованных в период с 3 по 18 августа билетов на международные рейсы. При этом прямые рейсы в Черногорию в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Заметный рост был зафиксирован 3 августа, когда власти Черногории объявили об открытии границ для российских туристов.

Большинство билетов (61 процент) было куплено с вылетом через 8–30 дней со дня приобретения. Семь процентов граждан рассматривают полет через 2–3 месяца и три процента — через 4–6 месяцев. Треть путешественников настроены вылететь уже через неделю после совершенной покупки, добавили в OneTwoTrip.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).