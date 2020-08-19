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В Европе обсуждают облегчение въезда для неженатых пар 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне получат шанс воссоединиться с парой в ЕС
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса в мире набрало популярность онлайн-движение Love is not tourism («Любовь — это не туризм»). Его сторонники выступают за снятие ограничений на въезд в страны официально незарегистрированных пар, которые на протяжении нескольких месяцев разделены.
Еврокомиссия призвала членов Евросоюза разрешить неженатым партнерам въехать для воссоединения на территорию Европы. Так, к рекомендации уже прислушались 10 стран ЕС и Шенгенской зоны: Франция, Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Исландия, Финляндия, Австрия и Швейцария.
Чтобы получить разрешение на въезд, влюбленным нужно доказать, что они состоят в отношениях. Подтверждением может стать переписка, совместные фото или счета. При этом не отменяются меры безопасности: тест на коронавирус и двухнедельная изоляция.
Россиян тоже коснулась эта проблема. Однако пока Евросоюз не называет сроков допуска граждан РФ на свою территорию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции наказали гида за запугивание туристов.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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