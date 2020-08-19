Россияне получат шанс воссоединиться с парой в ЕС

Из-за пандемии коронавируса в мире набрало популярность онлайн-движение Love is not tourism («Любовь — это не туризм»). Его сторонники выступают за снятие ограничений на въезд в страны официально незарегистрированных пар, которые на протяжении нескольких месяцев разделены.

Еврокомиссия призвала членов Евросоюза разрешить неженатым партнерам въехать для воссоединения на территорию Европы. Так, к рекомендации уже прислушались 10 стран ЕС и Шенгенской зоны: Франция, Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Исландия, Финляндия, Австрия и Швейцария.

Чтобы получить разрешение на въезд, влюбленным нужно доказать, что они состоят в отношениях. Подтверждением может стать переписка, совместные фото или счета. При этом не отменяются меры безопасности: тест на коронавирус и двухнедельная изоляция.

Россиян тоже коснулась эта проблема. Однако пока Евросоюз не называет сроков допуска граждан РФ на свою территорию.