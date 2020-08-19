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Кот проломил лбом переноску и сбежал из самолета 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Кот взломал переноску и сбежал из самолета в РФ
Фото: depositphotos.com
В аэропорту Туношна в Ярославской области кот по кличке Кузя сбежал из переноски и исчез. Об этом сообщает РИА Новости.
Владелец питомца собирался лететь в Санкт-Петербург вместе с подругой. После того, как они прошли на посадку, их неожиданно попросили сдать кота в багаж, потому что перевозка не поместится под сиденье:

«Мы заранее приехали в аэропорт… прошли все пункты проверки. Кузя был в переноске. У нас с собой был кошачий паспорт, который тоже проверили, все было в порядке. Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании».

Через несколько минут, когда туристы уже заняли свои места на борту, к ним подбежала девушка и сообщила, что их кот вышиб лбом металлическую решетку и убежал из багажного отделения.
Поиски домашнего животного длятся уже три дня. Авиакомпания принесла свои извинения по телефону, но вину возложила на аэропорт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "летающая" корова попала на видео.
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