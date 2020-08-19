Кот взломал переноску и сбежал из самолета в РФ

В аэропорту Туношна в Ярославской области кот по кличке Кузя сбежал из переноски и исчез. Об этом сообщает РИА Новости.
Владелец питомца собирался лететь в Санкт-Петербург вместе с подругой. После того, как они прошли на посадку, их неожиданно попросили сдать кота в багаж, потому что перевозка не поместится под сиденье:
«Мы заранее приехали в аэропорт… прошли все пункты проверки. Кузя был в переноске. У нас с собой был кошачий паспорт, который тоже проверили, все было в порядке. Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании».
Через несколько минут, когда туристы уже заняли свои места на борту, к ним подбежала девушка и сообщила, что их кот вышиб лбом металлическую решетку и убежал из багажного отделения.
Поиски домашнего животного длятся уже три дня. Авиакомпания принесла свои извинения по телефону, но вину возложила на аэропорт.
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