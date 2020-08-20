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Россиянка отдохнула в Крыму вместо Турции и поделилась впечатлениями 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
«Еда — это рулетка»: россиянка об отдыхе в Крыму
Фото: Lenta.ru
Российская туристка на фоне пандемии коронавируса отдохнула в Крыму вместо Турции и поделилась впечатлениями после отпуска на отечественном курорте. Об этом Юлия Гринберг рассказала в авторской колонке на 72.RU.
По словам путешественницы, прежде всего ее неприятно удивили сложности с мобильной связью и банкоматами на полуострове — «даже за границей нет таких проблем».

«Честно, всю неделю я не могла отделаться от мыслей: "Так, нельзя сравнивать с Турцией, нельзя"», — заметила она.

Кроме того, Гринберг подчеркнула, что отдых на российском курорте дорого стоит, несмотря на отсутствие качественного сервиса.

«Я не могу сказать, что в плане заведений сервис застрял в 90-х (как многое другое). Нет, люди были одинаково приветливы как в забегаловках, так и в ресторанах. Еда — это рулетка», — заключила она.

При этом автор колонки заявила, что рада отпуску в Крыму и уверена, что вернется снова.

«Тут очень красиво, хочется все посмотреть, исколесить побережье ради таких видов», — описала она, добавив, что ей не хватало времени на многочисленные города и локации.

14 августа сообщалось, что эксперты проанализировали разницу в ценах на отдых в России и Турции и пришли к выводу, что зарубежные курорты дешевле. Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
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Новости путешествий , Алексан Мкртчян
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