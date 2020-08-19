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Что такое страховка от COVID-19 и как ее делать 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что такое страховка от COVID-19 и как ее делать
Фото: depositphotos.com
Страны продолжают открывать границы для въезда туристов. Многие россияне уже отправились за рубеж, позабыв о риске инфицирования коронавирусом. Но что делать, если все таки вы или ваши близкие заболели COVID-19, находясь вдали от родины? Чтобы обезопасить себя, стоит заранее позаботиться о страховке от коронавируса. «Рамблер» расскажет, что она собой представляет и как ее приобрести.
По сути своей, страховка от коронавируса — это обычный полис страхования здоровья, в который включена защита от COVID−19. Его основное назначение заключается в выплате денежной компенсации при заражении вирусом или при неблагоприятных и летальных исходах впоследствии.
Конечно, разумнее всего приобретать его в случае, если вы собираетесь покинуть Россию. Ведь за границей медицинские услуги стоят недешево.
На сегодняшний день такая страховка доступна во многих известных страховых компаниях. Приобрести такой продукт можно онлайн через интернет. Это легко, удобно и безопасно. К тому же это экономит ваше время, не нужно ехать в отдельную страховую компанию. Оплата производится по карте через интернет. После перевода денежных средств на указанную вами почту придет страховой полис.
Что нужно для оформления защиты жизни и здоровья от COVID−19:
  • выбрать страховую компанию;
  • зайти на ее официальный сайт;
  • заполнить анкету — паспорт и/или свидетельство о рождении ребенка;
  • предоставить фото/сканы медицинских документов, сообщающих об имеющихся и перенесенных ранее заболеваниях.
Если вы приобрели страховку и вскоре заболели, для начала сдайте соответствующий анализ для подтверждения коронавируса. Далее позвоните в свою страховую компанию и сообщите о наступлении страхового случая. После чего вам придется предоставить подробную информацию о своем состоянии, результаты теста, а также бумаги, необходимые для оформления компенсационных выплат. Когда все вышеуказанные условия с вашей стороны будут выполнены, вы получите денежные средства от СК.
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