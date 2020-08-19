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В Египте хотят открыть пирамиды и увеличить число гостей в отелях 

РИА Новости 4 часа назад
В Египте хотят открыть пирамиды
Фото: РИА Новости
По оценке египетских властей, из-за пандемии туризм страны теряет около миллиарда долларов в месяц, ставка на скорое возвращение иностранных чартеров на курорты Красного моря не помогла, сообщает АТОР.
Сейчас там обещают снова открыть пирамиды и увеличить пропускную способность отелей.
В августе в Египет летят чартеры из семи стран (Украины, Белоруссии, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии). До конца месяца ожидаются рейсы из Польши и Румынии.
По официальным данным, в Египте нет случаев заражения COVID-19 среди туристов.

Но самых ценных для экономики государства отдыхающих — немцев, англичан и итальянцев — там ждут лишь в новом зимнем сезоне.

Пока подтверждение о возвращении есть только со стороны британского рынка.
На Южный Синай будет три рейса из Великобритании в неделю, в Хургаду — шесть. Что касается Германии и Италии, то эти страны пока не заявляли о планах на Египет: немецким туристам рекомендовано воздержаться даже от поездок в Испанию, а итальянцы не спешат выезжать и в более близкий Тунис.
К тому же пребывание иностранцев в Египте сейчас ограничено, посещать пирамиды Гизы, храмы Асуана и Луксора им нельзя. Эти проблемы министр туризма Халед Аль-Анани обсуждал на встрече с Федерацией Египетских туристических палат.
В качестве антикризисных мер турбизнес предложил возобновить экскурсионные поездки, повысить разрешенную загрузку отелей с нынешних 50 до 75 процентов, а также продлить стимулирующие меры (бесплатную визу, субсидии за топливо) до полного возвращения иностранного туризма. Сейчас эти условия официально действуют до 30 октября.
Свою позицию представители Федерации объяснили более медленными сроками восстановления европейских рынков и стремлением обеспечить "полноценный зимний сезон".
По информации российских источников, пока вопрос о возвращении наших чартеров в Египет не стоит в повестке дня. А регулярные рейсы в Каир присутствуют в расписании только с 25 октября.
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