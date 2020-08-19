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Найден один из самых «идеальных пляжей» Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Отдыхающий в Крыму российский турист нашел один из самых «идеальных пляжей» на местных курортах и снял его на видео. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram.
На записи запечатлен пляж Васили, расположенный в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. На кадрах видно, что вода в данном районе чистая и прозрачная, а прибрежная территория оборудована всей необходимой инфраструктурой.
«Вот они, где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — прокомментировал автор видео и подчеркнул, что это лучший из всех крымских пляжей, «который удалось повидать». По его словам, зона отдыха находится в пяти минутах езды на катере или получаса пешком от Балаклавы.
Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. На размещенных в сети кадрах было видно, как он купается и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.
Подробнее о том, как провести незабываемый отпуск, не покидая пределы страны, смотрите в коллекции онлайн-кинотеатра Okko «Путешествия по России».
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Новости путешествий , Видео , Дима Билан
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