Найден один из самых «идеальных пляжей» Крыма 

Отдыхающий в Крыму российский турист нашел один из самых «идеальных пляжей» на местных курортах и снял его на видео. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram.

На записи запечатлен пляж Васили, расположенный в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. На кадрах видно, что вода в данном районе чистая и прозрачная, а прибрежная территория оборудована всей необходимой инфраструктурой.

«Вот они, где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — прокомментировал автор видео и подчеркнул, что это лучший из всех крымских пляжей, «который удалось повидать». По его словам, зона отдыха находится в пяти минутах езды на катере или получаса пешком от Балаклавы.

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. На размещенных в сети кадрах было видно, как он купается и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.

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