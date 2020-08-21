Черное море превратилось в «зеленую кашу» в Анапе 

Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян объяснил, почему море в районе Анапы Краснодарского края превратилось в "зеленую кашу". Об этом сообщает РИА "Новости".

По его совам, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, это характерные для Анапы водоросли ульва и кладофора. Однако эти водоросли обычно присутствуют в воде в меньшем количестве.

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — рассказал Степаньян.

Если раньше курортный сезон длился с мая по октябрь, то в этом году он стартовал только в средине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.

Из-за проблем с очистными сооружениями и мелководьем, резкий наплыв туристов спровоцировал обильный рост водорослей, пояснил ученый.

Также Степаньян отметил, что в районе городского пляжа в море впадает река Анапка, и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение.