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Черное море превратилось в «зеленую кашу» в Анапе 

Газета.Ru и ещё 14 3 часа назад
Черное море превратилось в «зеленую кашу» в Анапе
Фото: Газета.Ru
Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян объяснил, почему море в районе Анапы Краснодарского края превратилось в "зеленую кашу". Об этом сообщает РИА "Новости".
По его совам, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, это характерные для Анапы водоросли ульва и кладофора. Однако эти водоросли обычно присутствуют в воде в меньшем количестве.

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — рассказал Степаньян.

Если раньше курортный сезон длился с мая по октябрь, то в этом году он стартовал только в средине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.
Из-за проблем с очистными сооружениями и мелководьем, резкий наплыв туристов спровоцировал обильный рост водорослей, пояснил ученый.
Также Степаньян отметил, что в районе городского пляжа в море впадает река Анапка, и строительство гостиниц вдоль нее также влияет на загрязнение воды и цветение.
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