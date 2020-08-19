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Российская журналистка описала реальную ситуацию на курортах Сочи 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Россиянка описала реальную ситуацию на курортах Сочи
Фото: РИА Новости
Российская журналистка отдохнула в Сочи во время пандемии коронавируса и описала реальную ситуацию на местных курортах. Соответствующий материал Вероники Барашковой опубликовал NGS.RU.
По ее словам, свободные места на городском пляже, вопреки многочисленным слухам, можно было найти всегда. «Только пару раз за две недели действительно потратили минут пять на поиск места, где можно было бы "упасть", а еще удобно расположиться с вещами», — отметила Барашкова.
В то же время действительно большое скопление людей наблюдалось в общественном транспорте, в особенности, следовавшем по популярным туристическим направлениям — в результате ездить журналистке и ее попутчикам приходилось «преимущественно стоя», а пробираться к выходу из автобуса — за одну-две остановки заранее. При этом контроль за соблюдением масочного режима полностью отсутствовал.
В целом же, заметила журналистка, в закрытых общественных местах — магазинах, аптеках, кафе — нормы безопасности соблюдаются: сотрудники носят средства индивидуальной защиты, а для посетителей проводится термометрия и доступны антисептики. При этом очередей у достопримечательностей или популярных туристических мест нет.
Барашкова обратила внимание, что цены в регионе в среднем остались прежними и на них не сказался резко выросший интерес отечественных туристов. Так, авиабилеты туда-обратно обошлись ей в 28 тысяч рублей на двоих, комната со всеми удобствами в частном доме в Адлере стоила 1200 рублей в сутки, обед в столовой — 300-400 рублей, в кафе — 800-1000 рублей с человека.
12 августа сообщалось, что российская туристка «бюджетно» отдохнула в Сочи при пандемии коронавируса и поделилась опытом. Так, в первую очередь ей удалось сэкономить на перелете: авиабилеты она купила за месяц до путешествия, заплатив 14 тысяч рублей за двоих — позднее, по ее словам, цена выросла на пять тысяч рублей.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
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Новости путешествий , Новосибирский городской сайт
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