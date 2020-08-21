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Курорт в России снова побил рекорд по числу заражений 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
Курорт в России снова побил рекорд по числу заражений
Фото: Lenta.ru
В Крыму зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый рекордный показатель с начала пандемии. Такие данные в пятницу, 21 августа, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Как отметил Аксенов, 25 новых случаев заражения коронавирусом были выявлены при обращении граждан за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям заражения, еще девять — при скрининге здорового населения Крыма и последние два — среди прибывших из Украины туристов.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех соблюдать масочный режим при посещении общественных мест (…), в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси», — написал глава Крыма, призвав местных жителей и туристов «максимально ограничить контакты» и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 1910 случаев заражения COVID-19, 1347 человек выздоровели, 26 скончались.
Ранее максимальный в Крыму показатель суточного прироста был зарегистрирован 14 августа, тогда в республике выявили 51 зараженного коронавирусом, до этого — 9 августа, когда инфекцию обнаружили у 48 человек.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов
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