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В Сочи ужесточают правила проезда в общественном транспорте 

Новая Кубань и ещё 1 3 часа назад
В Сочи ужесточили правила проезда в автобусах
Фото: Новая Кубань
В Сочи в общественном транспорте запретят ездить без защитных масок или иных средств защиты органов дыхания, сообщили в городском департаменте транспорта и дорог. Водители должны отказывать пассажирам в поездке, если они пренебрегают мерами эпидемиологической безопасности.
"В случае не соблюдения масочного режима водителями и пассажирами существует вероятность, что предприятия будут закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней", — говорится в сообщении ведомства на официальном аккаунте в Instagram.
Кроме того, в автобусах будут установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Пассажиров просят по возможности выбирать бесконтактный способ оплаты.
Как писала "Новая Кубань" ранее, в Краснодарском крае до 3 сентября продлен режим повышенной готовности.
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