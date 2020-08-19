В Сочи ужесточили правила проезда в автобусах

Все новости на карте

В Сочи в общественном транспорте запретят ездить без защитных масок или иных средств защиты органов дыхания, сообщили в городском департаменте транспорта и дорог. Водители должны отказывать пассажирам в поездке, если они пренебрегают мерами эпидемиологической безопасности.

"В случае не соблюдения масочного режима водителями и пассажирами существует вероятность, что предприятия будут закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней", — говорится в сообщении ведомства на официальном аккаунте в Instagram.

Кроме того, в автобусах будут установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Пассажиров просят по возможности выбирать бесконтактный способ оплаты.

Как писала "Новая Кубань" ранее, в Краснодарском крае до 3 сентября продлен режим повышенной готовности.