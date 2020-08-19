В ЕС задумались о новых правилах въезда для туристов

В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после начала очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений на фоне пандемии. Об этом пишет «Вестник АТОР».

В штаб-квартире ЕС подчеркивают, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока. Поэтому речь, в частности, идет о возможности двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.

Подобная схема, к примеру, уже заработает с 19 августа в Исландии — согласно новым условиям, все приезжие будут обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на наличие инфекции.

«Первый скрининг проводится сразу по прилету, второй — на 4-5 день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию», — указано в тексте.

Отмечается, что новым механизмом также заинтересовались в Великобритании. На практике он подразумевает более лояльный подход к странам с отдельными вспышками заболевания — будет разрешено посещать районы, не охваченные инфекцией, — а также более быстрый выход из карантина и продолжение путешествия.

11 августа постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца лета 2020 года. «Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — сказал он.