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В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В ЕС задумались о новых правилах въезда для туристов
Фото: Globallookpress.com
В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после начала очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений на фоне пандемии. Об этом пишет «Вестник АТОР».
В штаб-квартире ЕС подчеркивают, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока. Поэтому речь, в частности, идет о возможности двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.
Подобная схема, к примеру, уже заработает с 19 августа в Исландии — согласно новым условиям, все приезжие будут обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на наличие инфекции.

«Первый скрининг проводится сразу по прилету, второй — на 4-5 день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию», — указано в тексте.

Отмечается, что новым механизмом также заинтересовались в Великобритании. На практике он подразумевает более лояльный подход к странам с отдельными вспышками заболевания — будет разрешено посещать районы, не охваченные инфекцией, — а также более быстрый выход из карантина и продолжение путешествия.
11 августа постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца лета 2020 года. «Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — сказал он.
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран — России в них нет. Перечень стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».
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Новости путешествий , Владимир Чижов , ЕС , Совет Европы
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