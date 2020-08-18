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Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи на одной из баз отдыха произошла массовая драка между туристами. Случившееся попало на видео, ролик опубликовало издание «Сочи 24».
На кадрах запечатлено, как более десятка мужчин и женщин в купальниках вступают в борьбу вблизи детской площадки. Некоторые начали уводить детей с места конфликта.
Инцидент произошел на базе отдыха «У Чертовых ворот». Причины потасовки не уточняются, также нет информации о пострадавших.
11 августа сообщалось о массовой драке туристов на пляже популярного курорта Бланкенберге в Бельгии. Причиной мог стать конфликт туристов со спасателями — один из сотрудников попросил компанию, состоящую примерно из 40 человек, не сидеть на волнорезе, объяснив запрет соображениями безопасности.
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Новости путешествий , Видео
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