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Еще один круиз по Волге отменен из-за коронавируса 

TourDom 1 час назад
Еще один круиз по Волге отменен из-за коронавируса
Фото: TourDom
«В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода "Михаил Фрунзе" мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18–22 августа 2020», — сообщил 18 августа на своем сайте туроператор «Водоходъ».
Ранее в редакцию обратился представитель турагентства, который рассказал, что около 300 человек не могут отправиться в речной круиз по Волге на этом судне.

«Отплытие задерживают уже на несколько часов. Никакой информации туристам не дают», — сообщил источник.

Теперь теплоход отправят на дезинфекцию, а персонал — на изоляцию. Что касается пассажиров, то, как сообщили в офисе туроператора, они разъезжаются по домам.

«Туристы получат полную компенсацию тура плюс билеты и гостиницу для иногородних, дополнительную скидку на будущие заказы», — рассказал TourDom.ru коммерческий директор компании «Водоходъ» Александр Кокшин.

По его словам, у туристов есть возможность перенести поездку, но при условии наличия мест на последующих круизах.
Напомним, что в начале месяца вспышка коронавируса была выявлена на другом лайнере компании «Александр Суворов». Выйти на маршрут лайнер смог только спустя неделю. Эксперты по круизам тогда сообщали, что это происшествие не повлияет на спрос, так как сезон подходит к концу и большинство кают уже распродано.
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Новости путешествий , Александр Суворов , Роспотребнадзор
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