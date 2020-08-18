Еще один круиз по Волге отменен из-за коронавируса 

«В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода "Михаил Фрунзе" мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18–22 августа 2020», — сообщил 18 августа на своем сайте туроператор «Водоходъ».

Ранее в редакцию обратился представитель турагентства, который рассказал, что около 300 человек не могут отправиться в речной круиз по Волге на этом судне.

«Отплытие задерживают уже на несколько часов. Никакой информации туристам не дают», — сообщил источник.

Теперь теплоход отправят на дезинфекцию, а персонал — на изоляцию. Что касается пассажиров, то, как сообщили в офисе туроператора, они разъезжаются по домам.

«Туристы получат полную компенсацию тура плюс билеты и гостиницу для иногородних, дополнительную скидку на будущие заказы», — рассказал TourDom.ru коммерческий директор компании «Водоходъ» Александр Кокшин.

По его словам, у туристов есть возможность перенести поездку, но при условии наличия мест на последующих круизах.