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Эксперт предупредил о рисках отдыха в Турции 

Аргументы Недели 4 часа назад
«Если россиянину в Турции станет плохо, его запрут»
Фото: Аргументы Недели
Эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов заявил, что сейчас не самое лучшее время для поездок в Турцию. По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации в стране должно насторожить россиян, поскольку помощь им там никто не окажет.

«На месте собирающихся в Турцию россиян я бы несколько раз подумал, стоит ли туда ехать. Ведь сейчас страховые агенты уверяют, что в случае заболевания коронавирусом наши сограждане по страховке получат качественное лечение в турецких больницах. На самом деле ни одна страховка не лечит от острых заболеваний, коим является COVID-19. И изоляция туриста в номере — отнюдь не лечение, в номере оно вообще невозможно», — пояснил он.

Шалоносов отметил, что в России лечение одного пациента стоит 30-50 тысяч рублей, в Турции — 100-150 тысяч в пересчете на рубли ежесуточно. Он объяснил, что в стоимость входит переводчик, аппарат искусственной вентиляции легких и его обслуживание, лекарства и пребывание в стационаре: «Если россиянину в Турции станет плохо, его запрут в номере. Станет совсем плохо — из номера выгонят. Дальнейшая судьба постояльца отельеров не интересует».
Эксперт считает, что в лучшем случае турист как-то сам улетит домой, в худшем — погибнем от недостатка медицинской помощи.
Кроме того, Шалоносов напомним, что пару месяцев назад в Турции были очень плохие показатели по коронавирусу — страна была одним из лидеров по заболеваемости.
Глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин рассказала, что после открытия границ в стране наблюдается рост случаев COVID-19 среди персонала отелей и пр.
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