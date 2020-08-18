Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию 

Россия и Швейцария с 15 августа перезапустили авиарейсы, но россияне еще не могут посещать страну с туристическими целями, сообщает АТОР.

Сообщается, что полеты будут выполняться по сокращенной программе — один раз в неделю.

"В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд запрещен",

— сообщили представители одного крупного туроператора.

О том, что Швейцария пока не готова принимать из России туристов, говорит и факт приостановки выдачи туристических виз.

Как говорится в комментарии посольства Швейцарии в Москве, граждане России, которые "находятся в ситуации абсолютной необходимости" и которым нужно совершить поездку в страну, "нуждаются в получении специального разрешения от посольства Швейцарии для въезда в Швейцарию, даже если у них есть действующая шенгенская виза".

Визу можно оформить только в случае приглашения от медицинской клиники или от учебного заведения. Они прикладываются к документам и перепроверяются в посольстве.