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Россияне назвали самую раздражающую деталь в отпуске во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 9 9 часов назад
Россияне назвали неприятную деталь в отпуске
Фото: РИА Новости
Российские туристы перечислили главные трудности во время отпуска при пандемии коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, самой раздражающей деталью в поездках для большинства россиян в настоящее время является необходимость носить маски и перчатки — об этом заявила четверть опрошенных. 24 процента респондентов признались, что боятся планировать путешествия из-за высокого риска их отмены.
В свою очередь 21 процент участников опроса назвал главной проблемой закрытие любимых мест отдыха и заявил, что «поехать некуда». 7 процентов туристов заметили, что испытывают сложности в процессе подготовки к отпуску — к примеру, им трудно следить за обновлением информации об ограничениях в различных регионах, а еще стольким же россиянам тяжело соблюдать социальную дистанцию.
Наконец, 6 процентов респондентов сообщили, что им мешают многочисленные ограничения в отелях, музеях и других общественных местах, а 3 процента выразили сожаление по поводу того, что им поехать не с кем, так как большинство друзей и родственников по-прежнему соблюдают режим самоизоляции.
11 августа сообщалось, что многие российские туристы изменили отношение к отпуску после пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Так, только 40,2 процента россиян согласны провести отпуск на отечественных курортах — другие 30,5 процента заявили, что будут ждать открытия границ. При этом 8,7 процента туристов посетовали, что не могут позволить себе отдохнуть ввиду нехватки средств, а 7,1 процента сообщили, что не имеют таких намерений в целом.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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