Стало известно, когда Тайланд откроет свои границы для туристов. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на Министра туризма.

Как сообщил чиновник, в случае утверждения плана Safe and Sealed по перезапуску туристической индустрии, Тайланд откроют 1 октября.

По приезде туристы должны будут предоставить медицинскую страховку и справку о том, что они сдали тест на коронавирус за последние 72 часа и результат оказался отрицательным. Кроме того, всем въезжающим будут делать тесты в аэропорту.

При этом сообщается, что нет уверенности в том, что правительство откроет границы для иностранцев.