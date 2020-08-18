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Стало известно, когда Тайланд откроется для туристов 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стало известно, когда Тайланд откроет свои границы для туристов. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на Министра туризма.
Как сообщил чиновник, в случае утверждения плана Safe and Sealed по перезапуску туристической индустрии, Тайланд откроют 1 октября.
По приезде туристы должны будут предоставить медицинскую страховку и справку о том, что они сдали тест на коронавирус за последние 72 часа и результат оказался отрицательным. Кроме того, всем въезжающим будут делать тесты в аэропорту.
При этом сообщается, что нет уверенности в том, что правительство откроет границы для иностранцев.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали, какие визы они хотят.
Новости путешествий , Видео
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