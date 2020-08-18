Мошеннические сайты по продаже авиабилетов пошли на взлет 

Резкое увеличение количества мошеннических сайтов по продаже авиабилетов обнаружила Group-IB. Также мошенники подделывают ресурсы по бронированию отелей и туров, аренде авто и помощи с возвратом купленных билетов. Как не попасться на удочку?

Эксперты Group-IB предупредили о взрывном росте числа мошеннических сайтов по продаже авиабилетов, сообщает РИА Новости. В последние месяцы специалисты компании обнаружили более 100 поддельных ресурсов, часть из них заблокирована.

Чаще всего мошенники маскируют сайты под бренды авиакомпаний и агрегаторов. Портал Aviasales постоянно сталкивается со своими подделками, говорит его пиар-директор Янис Дзенис

«Сделать сайт, который притворяется сайтом по продаже авиабилетов, крайне просто, его можно собрать практически на коленке и за несколько часов, справиться с этим может любой. Это не призыв, это просто констатация факта. Сейчас это особенно популярно в связи с тем, что появились ваучеры, это дополнительный способ мошенничества. Люди говорят: у нас есть ваучеры, которые можно купить за полцены, другие люди, уже путешественники, мало понимают, как это работает, и опять попадаются к мошенникам. Очень часто мошенники пользуются известными брендами. Мы в Aviasales тоже регулярно сталкиваемся с подобными штуками, отслеживаем их и вместе с нашими партнерами по кибербезопасности блокирует такие сайты. В неделю пролетает несколько таких историй. И для того, чтобы помочь пользователям, мы сделали сайт настоящийбилет.рф. Это не только для пользователей Aviasales, но и в принципе для всех, кто пришел искать билеты и планирует свое путешествие. Просто заходите на настоящийбилет.рф, и, если у вас есть сомнения в каком-то сайте, вы можете проверить его на этой странице».

Эксперты говорят, что мошенники также подделывают сайты по бронированию отелей и туров, аренде авто и помощи с возвратом купленных билетов, поэтому можно нарваться дважды: на одном сайте заплатить за билеты, а на другом — предоставить данные своей банковской карты. При этом в поисковой выдаче мошеннические сайты часто стоят выше, чем официальные ресурсы, отмечает руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда Group-IB Яков Кравцов:

«Мошенники покупают рекламу в поисковиках и действительно оказываются выше официального ресурса, и мало кто обращает внимание, что внизу присутствует подпись «реклама». Во-первых, надо обратить внимание на контент сайта и на то, какие там предложения. Если они отличаются от рынка более чем на 10%, то, скорее всего, вы на каком-то мошенническом сайте, потому что, в целом, акции существуют, но они редко превышают 10-15%. Следующее, на что точно стоит обратить внимание, это доменное имя. Если оно написано с ошибкой, предположим, не aeroflot.ru, а aero-flot.ru, это уже совершенно другой ресурс, он, скорее всего, не принадлежит нужному перевозчику, и с такого сайта нужно уходить. И третье, на что можно обратить внимание, это способ оплаты. Если вы видите, что способ оплаты только один, например только в онлайне без какой-либо возможности приобрести билет другим способом, например поездкой в офис официального представителя, то тоже стоит призадуматься и внимательнее смотреть на ресурс, потому что мошенники никогда не разрешают оплачивать подобные покупки не онлайн».

В августе Россия возобновила рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Сейчас идут переговоры по другим направлениям. С 15 августа открылись прямые перелеты в Швейцарию.