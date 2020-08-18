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Названа дата открытия Таиланда для туристов 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Названа дата открытия Таиланда для туристов
Фото: Lenta.ru
Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн назвал дату открытия курортов для отдыхающих. По его словам, в случае утверждения план по перезапуску индустрии Safe and Sealed будет запущен на Пхукете к 1 октября, сообщает The Bangkok Post.
По данным таблоида, на возвращение турпотока также рассчитывают северные провинции Таиланда Чианграй и Чиангмай. Согласно плану, допуск на них получат только жители стран и городов, в которых не было выявлено случаев коронавируса в течение месяца, а сама поездка будет организована в рамках тура по программе принимающих операторов с посещением определенных провинций и размещением в специально подготовленных отелях.
Туристам придется предъявить страховку и справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, полученную не более чем за 72 часа до прилета, а по прибытии сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19.
В то же время отмечается, что уверенности в том, что власти страны откроют границы для иностранцев, пока нет.
7 августа представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Ким сообщил журналистам, что местное правительство готово открыть границы для россиян до конца года. В то же время заместитель руководителя Туристического управлении Таиланда (TAT) выразил мнение, что иностранцы смогут приезжать туда только в 2021 году.
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Новости путешествий , Владимир Ким
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