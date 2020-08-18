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Оскорблявшую постояльцев российскую гостиницу высмеяли в сети 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Приехали и думаете, вы короли»
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети высмеяли российскую гостиницу, оскорблявшую постояльцев, которые оставляли негативные отзывы на тревел-платформе Booking.com. На комментарии, появившиеся на форуме «Тревел Президиум» на Facebook, обратил внимание TourDom.
В группе приводятся скриншоты с ответами владельцев одного из гостевых домов в городе Мышкине (Ярославская область) туристам, высказывавшим претензии по поводу размещения.

«Приехали и думаете, вы короли, все дозволено, перед вами будут на колени за копейки вставать?», «Пошла ты в баню! Уже устали слушать эту ложь», «Ресторан у нас есть, рекомендую протереть глаза», «Кто тебя обманывал? Кому ты нужен?», «Вас очень жаль, вы ничтожный человек», — писали руководители объекта размещения.

Как отмечается, рейтинг гостевого дома при этом достаточно высок — он составляет 8,9 балла. Большая часть отзывов, действительно, положительные, но на те, где содержится критика, в гостевом доме реагируют агрессивно.
Пользователи форума раскритиковали поведение отельера, отметив, что такие высказывания «наносят репутационный ущерб не только данной конкретной гостинице, но и всему внутрироссийскому туризму». Некоторые, в то же время, заняли позицию предпринимателя, предположив, что его действительно «вывели из себя клиенты, которым, как ни старайся, не угодишь».

«Владелец, похоже, никогда не выезжал дальше Мышкина, но видно, что гостевой дом ему дорог как дитя и каждый такой отзыв его обижает», — отметила одна из участниц сообщества.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на проблемы с заселением в отели в Турции. Больше всего претензий туристы высказывали по поводу овербукинга — ситуации, когда число забронированных мест превысило реальное, замены питания или самого отеля, который оказывается дешевле и уровнем ниже оплаченного.
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